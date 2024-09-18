اليوم السابع
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الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 12:58 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الأردن يرسل طائرة مساعدات إلى لبنان

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 12:17 م
الأردن يرسل طائرة مساعدات إلى لبنان إصابات لبنان
عمان (أ ش أ)

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غادرت اليوم الأربعاء، طائرة مساعدات أردنية تابعة لسلاح الجو الملكى من نوع C130 باتجاه جمهورية لبنان وذلك فى أعقاب الحادثة المؤسفة التى تعرضت لها يوم أمس.

وتحمل الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتوجيهات ملكية ومواد غذائية وطبية وإغاثية.

وتهدف المساعدات إلى دعم القطاع الصحي في لبنان ومساعدته في تجاوز هذه الحادثة.

وتعكس الخطوة عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين وتجسد حرص المملكة الأردنية الهاشمية على تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في لبنان في ظل هذه الظروف التي يمر بها.







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