اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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اعرف أسعار ومواعيد الأتوبيس السياحى "أبو دروين" من المنتزه للقلعة.. صور

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 01:00 ص
اعرف أسعار ومواعيد الأتوبيس السياحى "أبو دروين" من المنتزه للقلعة.. صور الأتوبيس السياحى "أبو دروين"
الإسكندرية جاكلين منير

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تعد الجولة داخل الأتوبيس السياحى "أبو دورين" بالإسكندرية، من أمتع الجولات و التنزهات، حيث يمكنك مشاهدة جمال شواطئ الإسكندرية والكورنيش فى جولة من داخل الأتوبيس السياحى بدروين بالإسكندرية، فى رحلة تنطلق من كورنيش المنتزه، وحتى قلعة قايتباى مرورا بالشواطئ الشرقية بالإسكندرية.

وينطلق الأتوبيس السياحى من منطقة حدائق المنتزه، كل 20 دقيقة تقريبا فى رحلة تمتد بطول كورنيش الإسكندرية بسعر 20 جنيها للتذكرة.

وفى عام 2016 افتتح المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية الأسبق، بالتنسيق مع هيئة النقل العام بالإسكندرية، إعادة تشغيل "الأتوبيس بدورين".

ويتم حاليا تشغيل 6 أتوبيسات سياحية، لخدمة المصطافين وجمهور الإسكندرية وذلك بتكلفة 10 ملايين جنيه بعد توقف استمر 5 سنوات.

وخط سير الأتوبيس من المندرة إلى رأس التين، وحول سعر التذكرة 20 جنيها، وتنطلق رحلة كل 20 دقيقة تجوب كورنيش الإسكندرية بطول فى رحلة ممتعة.

 

 

الاتوبيس ابو دورين 8
الأتوبيس أبو دورين 

 

الاتوبيس السياحى يجوب الكورنيش
الأتوبيس السياحى يجوب الكورنيش

 


 







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