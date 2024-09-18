اليوم السابع
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اعترافات لص سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع تقوده للمحاكمة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 01:00 ص
اعترافات لص سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع تقوده للمحاكمة جريمة سرقة السيارات - صورة أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة القاهرة الجديدة، إحالة عاطل للمحاكمة أمام محكمةالجنح بتهمة سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من (شخصين لهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة السيارات ، وبحوزتهما (بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – الأدوات المستخدمة فى وقائع السرقة)، واعترفا بارتكاب عدد 6 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط 6 سيارات مستولى عليها لدى عملائهما "سيئا النية".







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