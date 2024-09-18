اليوم السابع
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اشتعال النيران فى سيارات وشقق سكنية ببيروت بعد انفجارات جديدة للبيجر

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 06:56 م
اشتعال النيران فى سيارات وشقق سكنية ببيروت بعد انفجارات جديدة للبيجر اشتعال شقق سكنية - تفجيرات بيجر
كتبت : رباب فتحى

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اشتعلت النيران فى عدد من السيارات والشقق السكنية فى أماكن متفرقة من بيروت بعد موجة جديدة لانفجارات أجهزة البيجر قبل قليل، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قتل 3 أشخاص وأصيب المئات.

وقال المعلق تشارلز ليستر، على موقع إكس، تويتر، سابقا: "يبدو أن أجهزة اتصال لاسلكية وأجهزة بيجر أخرى قد تم تفجيرها للتو في مناطق من بيروت والبقاع وأماكن أخرى في لبنان -- كل ذلك منذ حوالي 20 دقيقة. اشتعلت النيران في عدة سيارات واشتعال النيران في شقق سكنية -- المزيد من الإصابات. المستشفيات تمتلئ مرة أخرى".







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