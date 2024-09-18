استطلاع: اليابان لديها 13 رئيسة تنفيذية فقط بين أكبر 1600 شركة فى البلاد

كتبت : رباب فتحى

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن الحملة الطويلة التي شنتها اليابان لتعيين المزيد من النساء في مناصب عليا في قطاع الأعمال والصناعة تعرضت لضربة بعد أن وجد استطلاع أن 13 رئيسة تنفيذية فقط في أكبر شركات البلاد من النساء.

وتقود النساء 0.8%فقط من 1643 شركة مدرجة في سوق طوكيو الرئيسي من الدرجة الأولى، وفقًا لمسح أجرته وكالة أنباء كيودو، والتي استندت في نتائجها إلى البيانات المالية لعام 2023.

وقالت وكالة كيودو إن الأرقام أظهرت التقدم البطيء لليابان في "زيادة التنوع بين صناع القرار في الشركات".

وتؤكد الأرقام المنخفضة على الصراع الشاق الذي تواجهه حكومة اليابان في الوصول إلى هدفها المتمثل في وجود نساء في 30% على الأقل من الأدوار التنفيذية بحلول نهاية العقد.

وتظل نسبة النساء في المناصب العليا في مجال الأعمال منخفضة حتى في ظل التعريف الأوسع الذي تقدمه الحكومة لمصطلح "المدير التنفيذي"، والذي يشمل مسئولي الشركات، فضلاً عن المديرين والمدققين والمسئولين التنفيذيين.

وبعد عقد منذ أن قال رئيس الوزراء آنذاك، شينزو آبي، للجمعية العامة للأمم المتحدة إنه "سيخلق مجتمعًا تتألق فيه جميع النساء"، لا تزال اليابان تحقق نتائج سيئة في المقارنات الدولية بين الجنسين في السياسة والأعمال.

وفقًا لمسح أجرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2022، شغلت النساء 15.5% فقط من المناصب التنفيذية في اليابان، مقارنة بـ 40.9% في بريطانيا و45.2% في فرنسا. فقط الصين وكوريا الجنوبية لديهما نسبة أصغر من المديرين التنفيذيين.