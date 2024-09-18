اليوم السابع
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الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 01:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 12:08 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم حادث تصادم - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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أصيب 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.







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