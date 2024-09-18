إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بطريق الحلمية - أبو حماد، أمام عزبة البنك بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزى لتلقى الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزى بوصول 3 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين موتوسيكلين بطريق الحلمية - أبو حماد، أمام عزبة البنك بمركز أبو حماد، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.