إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الغربى، بدائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج، وقوع حادث إنقلاب سيارة على الطريق عقب إنفجار إحدى إطارتها، مما نتج عنها إصابة 3 أشخاص من مستقلى السيارة، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى، بدائرة مركز شرطة المنشاه ووجود مصابين، تم الدفع بالمعدات وتم رفع أثار الحادث وتم إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

عقب الانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة المدعو كمال ع م ب 58 سنة سائق ومقيم أسيوط بالطريق المشار إليه إنفجر الإطار الأمامي الأيمن مما أدي إلي إختلال عجلة القيادة بيد قائدها وإنحرافها وإنقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة " بسحجات متفرقة بالجسم "، و نجله أحمد 16 سنة طالب " بجروح وكدمات متفرقة بالجسم "، ومستقل السيارة علاء الدين أ م 20 سنة طالب " بإشتباه نزيف بالمخ " ومقيمان بذات العنوان، وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي الجديد.

وبسؤال قائد السيارة والمصاب الثاني أفادا بمضمون ما سبق ونفيا الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.