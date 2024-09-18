إدانة كورية جنوبية أمريكية يابانية لإطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية

سول (أ ش أ)

أدان المدير العام لسياسات شبه الجزيرة الكورية لى جون-إيل، ونائب الممثل الخاص الأمريكى لكوريا الشمالية سيث بيلى، والمدير العام لمكتب شؤون آسيا وأوقيانوسيا بوزارة الخارجية اليابانية أكيهيرو أوكوتشى، عمليات الإطلاق الأخيرة لكوريا الشمالية، فضلًا عن كشفها عن المنشآت النووية لتخصيب اليورانيوم في الأسبوع الماضي.

وذكرت الخارجية الكورية -في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب"- أن الأطراف الثلاثة وصفوا -خلال محادثات هاتفية بينهم اليوم الأربعاء، عمليات الإطلاق للشمال بأنها انتهاكات واضحة لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشددين على أنها تهدد بشكل خطير السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمجتمع الدولي.

واتفق الأطراف الثلاث على الحفاظ على التنسيق الوثيق للرد بصرامة على الاستفزازات والتهديدات الكورية الشمالية على أساس التحالف القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتعاون الأمني الثلاثي الذي يضم اليابان.

وكان الجيش الكوري الجنوبي أعلن أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى في اتجاه الشمال الشرقي اليوم الأربعاء.

وقالت هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- إنها رصدت عمليات الإطلاق في حوالي الساعة 6:50 صباحا بالتوقيت المحلي من منطقة "كايتشون" بإقليم جنوب "بيونغان"، شمال بيونج يانج، حيث حلقت الصواريخ لمسافة حوالي 400 كيلومتر.



وأدانت الهيئة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ التي هي أعمال استفزازية واضحة تهدد بدرجة خطيرة السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.



ولم تكشف الهيئة عن المزيد من التفاصيل، مثل عدد الصواريخ المطلقة أو مكان سقوطها.



وعقد المكتب الرئاسي بسول اجتماعا برئاسة النائب الثاني لمستشار الأمن الوطني "إين سونغ-هوان" لمناقشة عمليات الإطلاق وتقييم الوضع الأمني.