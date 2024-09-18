إجراءات حاسمة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالبحيرة.. التفاصيل

البحيرة- ناصر جودة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة بكافة أجهزتها المعنية مستمرة فى محاربة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة.

وأضافت: "لن نسمح بأى تهاون أو تقصير فى التصدى لحالات الاستيلاء والتعدى والبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية أو البناء المخالف".

وشددت محافظ البحيرة، على ضرورة التعامل بكل حسم لمنع استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، والتصدى لأى شكل من أشكال التعديات، والعمل على مدار الساعة لرصد أى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال جميع المخالفين، متابعة: "لن نتوانى عن التصدى بكل حزم لأى تعديات جديدة بما يضمن الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة".

ووجهت محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة لملف التعديات على أراضى الدولة وأهمية التنسيق مع مختلف جهات الولاية فيما يتعلق بتلك الأراضى، واستمرار كافة الجهود لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضى المستردة فى مشروعات التنمية التى تخدم أبناء المحافظة.

ولفتت إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع، وتنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الجهود لاسترداد حق الشعب.