أولى فعاليات مبادرة بداية بكفر الشيخ.. المحافظ يناقش 10 شكاوى فى لقاء المواطنين

كفر الشيخ- محمد سليمان

ناقش اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، الثلاثاء، 10 شكاوى في لقاء المواطنين، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «بداية جديدة لبناء الإنسان» للتنمية البشرية، الذي عُقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لها، في ضوء خطة المحافظة بالتفاعل مع المواطنين وفتح قنوات التواصل والتفاعل معهم، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور قيادات المحافظة التنفيذية.

تنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، منها شكوى مقدمة من المواطن (س.م.س) مقيم بمدينة كفر الشيخ، والشكوى المقدمة من المواطن (م.م) المقيم بمركز كفر الشيخ، والشكوى المقدمة من المواطن (ز.ا.م) مقيم بمركز كفر الشيخ، والشكوى المقدمة من المواطن (م.ع.ع) المقيم بمركز قلين، بشأن عدم تنفيذ قرار تمكين رقم 16 لسنة 2024 على قطعة أرض حق انتفاع من مجلس مدينة قلين، وقد أفادت إدارة أملاك الدولة بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قلين أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار.

وحول الشكوى المقدمة من المواطن (م.ع.ك) المقيم بمركز قلين، بشأن استكمال مشروع الصرف الصحي بقريتي عين الحياة القبلية والبحرية بقرية المنشاة الكبرى، والشكوى المقدمة من المواطن (م.ز.م) من مركز قلين، وشكوى المواطن (هـ.ع.غ) من مركز كفرالشيخ، فضلاً عن مناقشة عدد من الشكاوى وإيجاد الحلول المناسبة لها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

‏‎وكلف محافظ كفر الشيخ بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وتحسين المرافق والخدمات لهم، مضيفًا أنه تم تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 والرقم 0473220792، لتلقي استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.

‏‎جدير بالذكر أن محافظ كفر الشيخ كلف باستقبال شكاوى وطلبات المواطنين ليتم بحثها ووضع الحلول العاجلة لها قبل موعد اللقاء، ويخصص اللقاء لمناقشة أصحاب الشكاوى في وجود الأجهزة المختصة لضمان الشفافية.



جانب من لقاء المواطنين مع محافظ كفر الشيخ



جانب من لقاء المواطنين



لقاء المواطنين الأول مع مبادرة بداية في مكتب محافظ كفر الشيخ