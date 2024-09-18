اليوم السابع
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الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 11:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أوكرانيا ورومانيا تناقشان مراقبة الحدود المشتركة وتعزيز التعاون الدفاعي

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 11:00 م
أوكرانيا ورومانيا تناقشان مراقبة الحدود المشتركة وتعزيز التعاون الدفاعي وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها
أ ش أ

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ناقش وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها مع رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو في العاصمة الرومانية "بوخارست"مراقبة الحدود المشتركة بين بلديهما والتعاون الدفاعي وحرية الملاحة في البحر الأسود.


وكتب سيبيها على موقع إكس للتواصل الاجتماعي: "التقيت رئيس الوزراء (الروماني) مارسيل سيولاكو،وناقشنا مراقبة الحدود المشتركة والتعاون الدفاعي وحرية الملاحة،واتفقنا على عقد اجتماع حكومي ثنائيا بهدف زيادة إشراك مولدوفا ضمن اتفاق ثلاثي"، وذلك بحسب ما أوردت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية اليوم الأربعاء.


ويقوم وزير الخارجية الأوكراني بأول جولة إقليمية له في الدول المجاورة بعد تعيينه، والتي بدأت بزيارة عمل إلى رومانيا.







أوكرانيا

رومانيا

أوكرانيا ورومانيا

أندريه سيبيها




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