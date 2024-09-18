اليوم السابع
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ألمانيا تعلق إصدار تصاريح تصدير الأسلحة الحربية إلى إسرائيل

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 07:36 م
ألمانيا تعلق إصدار تصاريح تصدير الأسلحة الحربية إلى إسرائيل المستشار الألماني أولاف شولتس
وكالات

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أعلنت الحكومة الألمانية تعليق إصدار تصاريح تصدير الأسلحة الحربية إلى إسرائيل، بحسب ما نشرت وكالة رويترز.

وفي نفس السياق، أعلن رئيس مجلس الأمن الدولي أن المجلس سوف يجتمع يوم الجمعة المقبل بشأن انفجارات أجهزة الاتصال اللاسلكية في لبنان، حسبما ذكرت قناة القاهرة الاخبارية فى خبر عاجل لها.

لا تزال أنظار العالم متجهة إلى لبنان منذ أن وقع الهجوم السيبرانى على أجهزة الاتصالات اللاسلكية "بيجر"، والذى بلغت حصيلة ضحاياه حتى الآن 2800 مصاب، و12 شهيدا، بينما الإحصائيات غير الرسمية تشير إلى 4500 مصاب.







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