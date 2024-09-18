ألمانيا تخصص 50 مليون يورو لعلاج المصابين من الجنود الأوكرانيين

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أعلنت السلطات الألمانية اليوم الأربعاء، تخصيص 50 مليون يورو إضافية لعلاج المصابين من الجنود الأوكرانيين.



وذكرت السفارة الألمانية لدى أوكرانيا في منشور على منصة "إكس" أن "ألمانيا تخصص 50 مليون يورو إضافية لعلاج المصابين من الجنود الأوكرانيين، وفي المستقبل ستغطي الإدارة الفيدرالية لتقديم الخدمات الإدارية تكاليف علاج الجرحى دون أي إجراءات بيروقراطية".



وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك صرحت في وقت سابق، بأن ألمانيا ستدعم أوكرانيا بمبلغ إضافي قدره 100 مليون يورو كمساعدات شتوية في ظل استمرار الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.