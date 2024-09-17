8 علماء من جامعة دمياط ضمن قائمة ستانفورد لأعلى 2% فى العالم الأكثر استشهادا بأبحاثهم

دمياط معتز الشربيني

احتل 8 علماء من منسوبي جامعة دمياط في مجالات علمية مختلفة، طبقا لدراسة جامعة ستانفورد، التي أعلنت اليوم 17 سبتمبر قائمة بأسماء "أفضل 2٪ من علماء العالم عن مجمل إنتاجهم العلمي والاستشهادات المرجعية بأبحاثهم العلمية"، وتضم هذه القائمة أكثر من‏‏‏ 210 آلاف عالم من 167 دولة حول العالم، يصنف بها العلماء في 22 مجالا علميا، ينقسم إلى 176 تخصص اعتماداً على قاعدة بيانات ‎Scopus.

وفي هذا الصدد تقدم الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس الجامعة بخالص التهنئة لعلماء جامعة دمياط البارزين الذين وردت أسماؤهم في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم، متمنياً لهم المزيد من التوفيق والتقدم خلال مسيرتهم الأكاديمية.

وهم على النحو التالي طبقا للترتيب الدولى فى القوائم:

د.أحمد عبدالغني عويس قسم الحاسب الآلي – مجال الذكاء الاصطناعي

د. عماد السعيد كلية الهندسة -مجال طاقة

د. أشرف البنداري كلية العلوم مجال الفيزياء الكيميائية

د. عبدالجواد راضي كلية العلوم مجال الكيمياء التحليلية

ا.د عادل ذكي السنباطي كلية العلوم مجال الفيزياء الكيميائية

ا.د حمدى زيدان ( رحمه الله ) كلية العلوم مجال البوليمرز

د. نصرة أيوب كلية الطب مجال الطب العام

د. محمد سرحان كلية العلوم مجال الچيوفيزياء التطبيقية

ويشير ظهور 8 علماء من الجامعة في قوائم ستانفورد إلى جودة المخرجات البحثية لمنسوبي الجامعة ، كما يعكس مدى الجهد المبذول من أعضاء هيئة التدريس في الفترة الأخيرة للارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد وتأثير الابحاث المنشورة في المجلات العلمية المرموقة المدرجة في قواعد البيانات العالمية ، وذلك نتيجة لما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين لتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي.

كما يتقدم الدكتور حمدان ربيع بخالص التهنئة لجميع منتسبي الجامعة، وتقديم الشكر والتقدير الدكتور محمد عبدالحميد شهاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ولفريق التصنيف بالجامعة برئاسة الدكتورة أماني الديسطي ،متمنياً المزيد من التقدم في التصنيفات العالمية المختلفة التي تستهدفها الجامعة.