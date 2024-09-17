اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 05:15 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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3 شهداء بينهم امرأة إثر قصف للاحتلال على حى الصبرة جنوب غزة

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 01:00 ص
3 شهداء بينهم امرأة إثر قصف للاحتلال على حى الصبرة جنوب غزة غزة
أ ش أ

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استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون، إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مدينة غزة.

وأشارت مصادر طبية فلسطينية -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الإثنين- إلى استشهاد ثلاثة مواطنين على الأقل، بينهم طفل وامرأة، وإصابة عدد آخر بجروح مختلفة، إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا يقع في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41226 فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95413 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.







فلسطين

الاحتلال

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العدوان على غزة




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