وكيل صحة الإسماعيلية تبحث استعدادات مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"

الإسماعيلية-صبرى غانم

عقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، اجتماعًا مع مديرى الإدارات المنوطة بالمشاركة فى فعاليات المبادرة استعدادًا لانطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقالت الدكتورة ريم مصطفى أن محور الرعاية الصحية من أهم محاور مبادرة بداية والتى تشمل التعليم والصحة والثقافة والرعاية الاجتماعية مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا فى المجتمع بهدف تحسين جودة الحياة من خلال تقديم خدمات صحية تسهم فى رفاهية المواطن.

وناقشت وكيل وزارة الصحة مخطط ومهام كل إدارة مشاركة بالمبادرة وأكدت على أهمية تضافر الجهود والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمؤسسات المجتمعية بالمحافظة، لتحقيق أهداف المبادرة المرجوة فى خدمة المجتمع وتنميته وبناء الإنسان.

فى سياق متصل، تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية مخزن المستلزمات الطبية الرئيسى بمديرية الصحة بالإسماعيلية ؛للوقوف على المخزون الحالى من المستلزمات الطبية والوقائية وانتظام سير العمل والصرف بالمخازن.

واطمأنت وكيل وزارة الصحة على توافر رصيد إستراتيجى من المستلزمات واحتياجات المستشفيات والإدارات وفرق المبادرات، وأشادت بجودة الدورة المستندية وانتظام القيد بالدفاتر والسجلات والحرص على النظام والترتيب بالمكان.

ووجهت وكيل وزارة الصحة بسرعة إعادة تدوير الرواكد وحصر الأصناف الموجودة والتواصل مع هيئة الشراء الموحد لاستعجال النواقص.

رافق وكيل وزارة الصحة دكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة وجوليا محمود عضو مكتب الدعم الفنى وعبادة شعبان مدير المخازن بمديرية الصحة بالإسماعيلية.