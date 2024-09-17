وصول جثمان فنان الكاريكاتير الزميل أحمد قاعود لمسقط رأسه بقرية بنى سلامة.. صور

كتب - محمد فتحى

وصل منذ قليل جثمان فنان الكاريكاتير الزميل أحمد قاعود، والذى رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع طويل مع المرض، إلى المسجد الكبير بقرية بنى سلامة التابعة لمركز منشأة القناطر بمحافظة المنوفية، وذلك لأداء صلاة الجنازة ودفنه بمقابر العائلة بالقرية.

واتسمت أعمال الزميل الراحل بالمزج بين ما هو اجتماعى وسياسى، ومواكبة القضايا الجماهيرية، والموضوعات التى تشغل الرأى العام بشكل دورى، مستخدمًا فى ذلك خطوط وألوان تتسم بالرشاقة والجاذبية، وأفكارًا واضحة ومباشرة قادرة على الوصول إلى كل شرائح القراء على اختلاف اهتماماتهم ومستوياتهم الثقافية،

أحمد قاعود من مواليد 1986، وله العديد من البروتريهات المميزة فى اليوم السابع، كما سبق له العمل فى العديد من الصحف والمواقع الإخبارية، وشارك فى العديد من المعارض داخل وخارج مصر، ونال العديد من شهادات التقدير والجوائز التقديرية.



الاستعداد لأداء صلاة الجنازة على جثمان فنان-الكاريكاتير الزميل أحمد قاعود



الاستعداد-لأداء صلاة الجنازة على الزميل أحمد قاعود



الاستعداد لتشييع جثمان فنان الكاريكاتير الزميل أحمد قاعود



جثمان فنان الكاريكاتير أحمد قاعود



جثمان فنان الكاريكاتير الزميل أحمد قاعود داخل المسجد



جثمان الزميل أحمد قاعود داخل المسجد قبل أداء صلاة الجنازة عليه



جثمان الزميل أحمد قاعود يصل مسقط رأسه



جثمان فنان الكاريكاتير أحمد-قاعود يصل مسقط رأسه



جثمان فنان الزميل أحمد قاعود يصل مسقط رأسه بالجيزة