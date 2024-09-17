وصول أكرم القصاص لتشييع جثمان فنان الكريكاتير الزميل أحمد قاعود.. صور

المنوفية - محمد فتحى

وصل منذ قليل الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة مؤسسة اليوم السابع، لحضور جنازة فنان الكريكاتير الزميل أحمد قاعود، والذى رحل عن عالمنا اليوم بعد صراع طويل مع المرض، والذى اتسمت أعماله بالمزج بين ما هو اجتماعى وسياسى، ومواكبة القضايا الجماهيرية، والموضوعات التى تشغل الرأى العام بشكل دورى، مستخدمًا فى ذلك خطوط وألوان تتسم بالرشاقة والجاذبية، وأفكارًا واضحة ومباشرة قادرة على الوصول إلى كل شرائح القراء على اختلاف اهتماماتهم ومستوياتهم الثقافية.

والزميل أحمد قاعود من مواليد 1986، وله العديد من البروتريهات المميزة فى اليوم السابع، كما سبق له العمل فى العديد من الصحف والمواقع الإخبارية، وشارك فى العديد من المعارض داخل وخارج مصر، ونال العديد من شهادات التقدير والجوائز التقديرية.



الكاتب الصحفى أكرم القصاص يقدم واجب العزاء لأسرة الكريكاتير الزميل أحمد قاعود



مسقط رأس الزميل أحمد قاعود



وصول الكاتب الصحفى أكرم القصاص لتشييع جثمان فنان الكريكاتير الزميل أحمد قاعود (2)