وزير الدفاع الأمريكي يحذر نظيره الإسرائيلي من مغبة شن حرب ضد على لبنان

أ ش أ

حذرت الولايات المتحدة، إسرائيل من مغبة شن حرب على لبنان، لما قد يخلفه التصعيد على شعب إسرائيل و لبنان والمنطقة الأوسع نطاقا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، حيث بحثا الهجمات التي شهدتها إسرائيل مؤخرًا، بما في ذلك الهجوم الصاروخي الباليستي من جماعة الحوثي والهجمات الصاروخية التي أطلقها حزب الله على شمال إسرائيل.

وأكد أوستن - بحسب بيان لوزارة الدفاع الأمريكية /البنتاجون/ اليوم /الثلاثاء، - ضرورة منح المفاوضات الدبلوماسية الوقت الكافي للنجاح، مشيرة إلى العواقب المدمرة التي قد يخلفها التصعيد على شعب إسرائيل ولبنان والمنطقة الأوسع نطاقا.

وشدد على ضرورة إتاحة الفرصة للمفاوضات الدبلوماسية، مشيرًا إلى العواقب الكارثية التي قد يخلفها التصعيد على شعوب المنطقة.