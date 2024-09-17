اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 07:56 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزارة الصحة تكشف نصائح هامة لمنع وتقليل انتشار قمل الرأس​​

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 05:00 ص
وزارة الصحة تكشف نصائح هامة لمنع وتقليل انتشار قمل الرأس​​ وزارة الصحة

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قالت وزارة الصحة إن القمل من أكثر الحشرات اللى بتظهر في الصيف، وخاصة في فروة رأس الأطفال، وبتسبب الشعور بحكة؛ بينتج عنها جروح في فروة الرأس، وبتنتقل بسهولة جدا من شخص للتاني.​​

ونصحت وزارة الصحة والسكان بضرورة استشارة الصيدلي بخصوص المستحضرات الموضعية اللي ممكن استخدامها للتخلص من العدوى.​​

ووجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة لمنع وتقليل انتشار قمل الرأس والتى تتضمن :​​

-تعليق الملابس على حامل منفصل بعيدًا عن ملابس الآخرين.​​

-تجنب مشاركة الأمشاط، وفُرش الشعر والقبعات والأوشحة.​​

-تجنب الاستلقاء على الوسائد التي لامسها شخص آخر مصاب بقمل الرأس.​​

 







الصحة

قمل الرأس فروة الشعر




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