وزارة التربية الفلسطينية: استشهاد 11 ألف طالب وتخريب 500 مدرسة وجامعة منذ بداية العدوان

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قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إن 11,001 طالب استشهدوا و17 ألفا و772 طالبا أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر على قطاع غزة والضفة.

وأوضحت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 10 آلاف و 888 وأصيب 17 ألفا و 224 ، فيما استُشهد في الضفة 113 طالبا وأصيب 548 آخرون، إضافة إلى اعتقال 429.

وأشارت إلى أن 529 معلما وإداريا استُشهدوا وأصيب 3686 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتُقل أكثر من 129 في الضفة.

ولفتت إلى أن 362 مدرسة حكومية وجامعة ومباني تابعة للجامعات و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 124 منها لإضرار بالغة، و62 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 69 مدرسة و5 جامعات في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

وأكدت أن 718 ألف طالب في قطاع غزة ما زالوا محرومين من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة من صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.