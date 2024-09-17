نائب محافظ الإسماعيلية يناقش الاستعدادات النهائية لإقامة مهرجان الفنون الشعبية

الإسماعيلية-صبرى غانم

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة الاستعدادات النهائية لإقامة مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في نسخته الرابعة والعشرين، خلال الفترة من 2 وحتى 7 أكتوبر 2024.



وذلك بحضور الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، مساعد مدير أمن الإسماعيلية، معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مدير إدارة الحماية المدنية، مدير إدارة المرور، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، رئيس الإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء، مدير إدارة المهرجانات بهيئة قصور الثقافة، مدير المهرجان، مدير عام ثقافة الإسماعيلية، مديري عموم المديريات الخدمية، رؤساء المراكز والمدن (الإسماعيلية، فايد، القنطرة غرب، القصاصين، التل الكبير)، مديري عموم الإدارات المعنية بالمهرجان بديوان عام المحافظة، مديري أندية الفيروز والملاحة، والجهات المعنية بالمهرجان.



وخلال الاجتماع، تم الإعلان عن إقامة طابور عرض الفرق المشاركة "الديفيليه"، في الخامسة مساء الثلاثاء، في الأول من أكتوبر القادم، بشارع محمد علي بحي أول مدينة الإسماعيلية.

على أن يكون حفل افتتاح الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، والذي يقام تحت شعار "مصر حاضنة الأمة"، في تمام الثامنة مساء الأربعاء 2 أكتوبر 2024، على المسرح الكبير بقصر ثقافة الإسماعيلية بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

كذلك تم الإعلان عن مشاركة 9 فرق فنون شعبية أجنبية وعربية ( الأردن– المالديف- رومانيا- تونس- الهند- الجزائر- اليونان- إندونيسيا-فلسطين)، بجانب مشاركة 11 من الفرق المصرية (الشرقية- أسوان- الإسكندرية- الوادي الجديد- شلاتين- المنيا- العريش- بورسعيد- أسيوط- النيل- بالإضافة لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية).

على أن تقام العروض اليومية على مسارح حديقة الشيخ زايد وحديقة الخالدين بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، ومسارح نادي الشاطئ "الدنفاه"، نادي الأسرة، ونادي الفيروز بحي أول مدينة الإسماعيلية، بجانب إقامة يومين عرض بمدينة فايد، ويوم عرض واحد بمدن القصاصين والقنطرة غرب.

وأشار الفنان ماهر كمال مدير المهرجان، إلى إقامة عدد من طوابير العرض الفرعية بشوارع مدينة الإسماعيلية قبل بدء العروض اليومية، بجانب معرض حرف بيئية لمجموعة من الحرفيين، وذلك على هامش فعاليات حفل الافتتاح، بالإضافة إلى عقد ندوة علمية متخصصة في الفنون الشعبية ومراحل تطوره على مر العصور وأشكاله المتنوعة ويتم من خلالها تكريم عدد من الفنانين من أبناء محافظة الإسماعيلية.

وأكد المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية على ضرورة الإعداد الجيد للمهرجان هذا العام؛ من أجل أن يظل مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية يليق باسم المحافظة وأن يبقى دائمًا وأبدًا على قائمة المهرجانات الدولية المشرفة.

مضيفًا "لابد من الانتهاء من كافة التنسيقات المتعلقة بفعاليات المهرجان، من تجهيزات أماكن الإقامة، أماكن العروض، توفير سيارات الحماية المدنية والإسعاف، ومن ثم إعداد جداول العروض وأماكنها"، مختتمًا، سيتم تكريم عددًا من الرموز رفيعة المستوى وذات الصلة الوثيقة بالفنون الشعبية خلال حفل الافتتاح.