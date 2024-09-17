مواعيد انطلاق الدراسة فى مدارس الثانوية العسكرية بالأقصر الأسبوع المقبل

الأقصر – أحمد مرعى

جهزت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، بقيادة الدكتور صفوت جارح عبد العظيم القائم بأعمال وكيل الوزارة، كل التفاصيل اللازمة لانطلاق الدراسة المنتظرة خلال الأيام المقبلة فى المدارس بالإدارات التعليمية المختلفة.

وفي هذا الصدد انطلقت مديرية التربية والتعليم في التجهيزات للعام الدراسى الجديد 2024/2025، بعقد لقاءات متنوعة، حيث عقد الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر، والقائم بأعمال وكيل الوزارة، اجتماعاً موسعاً لموجهي عموم المواد الدراسية والصفوف الأولى لتوزيع المعلمين الجدد على المدارس، حيث يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأكد وكيل تعليم الأقصر، خلال الاجتماع على تدريس المواد الدراسية بالمدارس بنظام المحاضرات بدلاً من الحصص بجميع المدارس ولجميع المواد، كما شدد على ضرورة تنشيط مجموعات الدعم المدرسي والتي تمثل البديل الأكثر نفعاً للدروس الخصوصية، حيث أنها خاضعة بشكل مباشر لإشراف وزارة التربية والتعليم، يقوم عليها المعلمون الأعلى كفاءة في المنظومة التعليمية، كما أنها تقدَم للطلاب بأجور رمزية في محاولة لتوفير النفقات الباهظة التي تتكبدها الأسرة المصرية على الدروس الخصوصية.

وقال الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر، إنه ستبدأ الدراسة في المدارس الثانوية العسكرية بعمل جميع الصفوف في فترة صباحية، حيث إنه يوم السبت المقبل سيكون الصف الأول الثانوى فقط، ويوم الأحد الصف الثانى فقط، ومن يوم الإثنين الصفوف أولى وثانية وثالثة صباحي بالكامل.