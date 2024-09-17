مكتب نتنياهو: إسرائيل تضيف هدف إعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم بأمان

أحمد علوى

أكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل أضافت هدفا رسميا جديدا فى الحرب على غزة، وهو إعادة السكان الذين تم إجلاؤهم من المناطق القريبة من الحدود الشمالية إلى منازلهم بأمان، وفقًا لنبأ عاجل أوردته قناة القاهرة الإخبارية.