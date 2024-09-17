مقتل وإصابة 5 أشخاص إثر هجمات جوية روسية على مناطق أوكرانية

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قال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كلمينكو، اليوم الثلاثاء، إن شخصاً قُتل إثر هجوم روسي على منطقة دونيتسك شرقي البلاد.



وأضاف كلمينكو -في تصريح أوردته وكالة أنباء "يوكراين فورم" الأوكرانية- أن الضحية كان عاملاً في خدمة الطوارئ الحكومية في منطقة دونيتسك، مشيراً إلى أنه "في العطلة المهنية لعمال الطوارئ، قصفهم الروس بالمدفعية والقنابل الجوية".



وتابع المسؤول الأوكراني أنه "في صباح هذا اليوم، قصف الروس قرية في منطقة بوكروفسك بدونيتسك. وتوفي أحد رجال الإنقاذ في الهجوم. التعازي لأقارب وزملاء المتوفى ".



وقال إن "أربعة من رجال الإنقاذ أصيبوا بجروح نتيجة غارة جوية روسية أخرى على خاركيف، موضحاً أنه "عندما وقعت الضربة، كانوا يقومون بإطفاء حريق في شريط من الغابات"