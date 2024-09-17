مسيرة ضخمة لتدشين المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" بالشرقية.. فيديو

الشرقية - إيمان مهنى

قدم تلفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا بعنوان، مباشر.. مسيرة ضخمة لتدشين المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" بالشرقية، رصد فيها فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان وإصطفافاً للسيارات المشاركة.

شهد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، تدشين المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» والتي أطلقها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمنطقة الساحة الشعبية بالعاصمة الإدارية الجديدة بناء على تكليفات الرئيس السيسي، لتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة لتشمل جميع الفئات العمرية وتغطي بذلك جميع المحافظات.





جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية ومديرى المديريات الخدمية والهيئات والشركات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

أوضح محافظ الشرقية أن المشروع القومي للتنمية البشرية يُعد إنعكاساً لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، ونتاجاً للعمل الجماعي المشترك من قبل كافة وزارات وجهات الدولة وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجالات الصحة والتعليم، والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل حيث يستهدف البرنامج كل الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد عمر الـ 65 عاما.





أشار محافظ الشرقية إلى مشاركة 350 ممثلاً عن مديريات ( الصحة – التموين – الشباب والرياضة – التضامن الإجتماعي) وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومكتبة مصر العامة وهيئة البريد المصرى ومصلحة الشهر العقاري وصندوق مكافحة الإدمان وجمعية الأورمان.

تفقد محافظ الشرقية ومرافقوه إصطفاف سيارات المديريات الخدمية والهيئات المشاركة في المبادرة والتى شملت 40 معدة " تابعين لـ (رئاسة مركز الزقازيق – وحدة التدخل السريع – مصلحة الشهر العقارى - مديريات (الشباب والرياضة - الصحة – التموين – التضامن الإجتماعي – العمل ) ومكتبة مصر العامة – المراكز التكنولوجية – شركة مياه الشرب والصرف الصحى - جهاز مشروعات الخدمه الوطنية - الإتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية) جاهزين لتنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة التى ستشهدها المبادرة وكافة الخدمات المتاحة بكل جهة والتى من المقرر أن تستمر لمدة 100 يوم من بداية التدشين.

شهدت فعاليات المبادرة انطلاق ماراثون رياضي لعدد 400 شاب وفتاة تابعين لمديرية الشباب والرياضة من أمام ديوان عام المحافظة مروراً بكوبرى عرابى وصولاً لمديرية الشباب والرياضة والعودة للديوان العام وكذلك تقديم عرض فنى لأعضاء مركز شباب صفط الحنا التابع لإدارة شباب أبو حماد نال إستحسان الحضور.

قدم محافظ الشرقية الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لحرصه الدائم والمستمر على الإهتمام بملف بناء الإنسان المصرى وتعزيز حقوقه، وترسيخ الهوية المصرية وصولاً لبناء مجتمع متقدم ومتكامل غايته الأساسية خدمة المواطن المصرى وتحقيق أماله وطموحاته.