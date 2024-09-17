مستشار النمسا: نهر الدانوب بأكمله مغلق أمام حركة الشحن

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أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر أن نهر الدانوب بأكمله مغلق أمام حركة الشحن بسبب الفيضان.



وقال نيهمر في تصريحات له اليوم /الثلاثاء/ أنه بسبب الأمطار الغزيرة، فإن الوضع "لا يزال خطيرا" مجددا الإعلان عن مساعدة مالية من خلال صندوق الكوارث حيث سيتم توفير 300 مليون يورو.



وأضاف المستشار أنه في فيينا، خفت حدة الوضع قليلا لكن كان هناك قلق كبير بشأن "موجة ثانية".



كما كانت خدمات الطوارئ قيد الاستخدام المستمر، خاصة في النمسا السفلى، التي تم إعلانها منطقة منكوبة.



يشار إلى أن الفيضان أودى بحياة خمسة ضحايا فضلا عن غرق وتدمير عدد من المنازل.