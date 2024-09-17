مدينة الزينية تنجح فى رفع 17 طن مخلفات صلبة وقمامة بالقرى المختلفة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، في تنظيم حملات نظافة وتجميل تمكنت من رفع 17 طنا من المخلفات والتراكمات الصلبة بالقرى المختلفة، وذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم ومتابعة أعمال منظومة النظافة، وتعليمات العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية.

وفى هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لقرية العشى بتنفيذ حملة نظافة داخل نطاق القرية من محطة صرف الدار بالشارع الرئيسي وحتي كمين العشى، حيث تم رفع 7 أطنان من المخلفات والتراكمات، وفى السياق نفسه قامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحري بتنفيذ حملة نظافة داخل القرية علي طريق شارع الأقصر العشى من أمام مدرسة الشهيد احمد سعيد والمعهد الازهري الجديد ومنطقة السحارة والعصارة وتم رفع 10 أطنان من القمامة والتراكمات، حيث إن كافة الأعمال تمت تحت إشراف حجازي النحاس نائب رئيس المركز.

وكان قد أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، عن استمرار العمل في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لزراعة "100 مليون شجرة" بمحيط محور سمير فرج، وكذلك تنظيم حملة نظافة نجحت في رفع 40 طن مخلفات وقمامة صلبة بالقرى المختفة، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، إلى كافة رؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم ومتابعة سير أعمال المشروعات.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الزينية، في بيان صحفى، إنه تمت زراعة الأشجار ضمن أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لزراعة "100 مليون شجرة" من محور الدكتور اللواء سمير فرج حتي مدخل الصيادين، وتمت كافة الأعمال تحت إشراف حجازي النحاس نائب رئيس المركز.



رفع 17 طن من المخلفات الصلبة والقمامة في القرى المختلفة بالزينية



رفع 17 طن من المخلفات الصلبة والقمامة في القرى المختلفة