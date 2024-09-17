مديرية الشباب بكفر الشيخ تنظم ندوة حول الحماية الاجتماعية فى الجمهورية الجديدة

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ندوة الحماية الاجتماعية في الجمهورية الجديدة بمشاركة 60 عضوا من أعضاء برلمان الشباب، بقاعة التعليم المدني بالمديرية، اليوم الثلاثاء، ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة " برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ.

حضر اللقاء الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ملقياً الضوء على جهود الدولة المصرية في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم المبادرات التنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأهمها مبادرة حياة كريمة التي تستهدف تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر احتياجا من خلال تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة والمياه والخدمات الحكومية المتعددة، الندوة بحضور مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب .

كما ألقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الضوء على ملف التأمين الصحي الشامل كأحد دعائم الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات الصحية عالية الجودة لجميع المواطنين وتخفيف الأعباء المالية بتقديم تغطية لتكاليف الدواء، كذلك ملف تكافل وكرامة، ذلك البرنامج الذى تقدم فيه الدولة، الدعم النقدي للأسر الأكثر احتياجا وتقديم مساعدة مالية شهرية، لتحسين وضعها الاقتصادي، الندوة من إعداد إدارة البرلمان والتعليم المدني بحضور محمود الصاوى مدير الإدارة، وفريق عمل إدارة البرلمان عبد الناصر طه، وأميرة عادل، و دعاء رمضان.

وأشار "محروس" إلى دور الشباب في بناء الأوطان واهتمام الدولة المصرية بملف تمكين الشباب وقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب وتخرج دفعات البرنامج الرئاسي التي قدمت كوادر شبابية مدربة استطاعت إثبات جدارتها في تولى مناصب سياسية رفيعة المستوى كنائب وزير ونائب محافظ ومعاوني وزراء وغيرها من المناصب القيادية و خاض بعضهم بنجاح انتخابات مجلس النواب والشيوخ واهتمام الدولة أيضا برعاية الموهوبين والمبدعين رياضيا وفنيا ودعم الكيانات الشبابية وغيرها، بحضور مبروك فرج مدير مركز النيل للإعلام و أسماء صديق مسؤول البرامج والمتابعة بالمركز.



جانب من الحضور بالندوة



شباب كفر الشيخ تنظم ندوة حول الحماية الاجتماعية في الجمهورية الجديدة



وكيل الشباب والرياضة يحاضر في الندوة



