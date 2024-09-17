محافظ كفر الشيخ يشهد انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة".. فيديو

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «بداية جديدة لبناء الإنسان» المبادرة الرئاسية «للتنمية البشرية»، واصطفاف سيارات الخدمات الحكومية المتكاملة؛ بمشاركة القوافل والخدمات المتنوعة، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات الخدمية، ومديري عموم المصالح والقطاعات الخدمية، والأجهزة المعنية، والقيادات التنفيذية.





قال محافظ كفر الشيخ، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «بداية جديدة لبناء الإنسان» للتنمية البشرية، تعزز مقومات التنمية الشاملة والمستدامة في محافظة كفر الشيخ، وتهدف إلى بناء الإنسان المصري، بالتوازي مع برنامج عمل الحكومة لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، كخطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية وبناء جيل قادر على مواجهة تحديات المستقبل، بما يتماشى مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيق رؤية مصر 2030، وبرنامج التنمية المستدامة في العديد من المجالات منها الصحة والتعليم والثقافة والرياضة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المشروع القومي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، يستهدف تنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية، وتغطي جميع محافظات الجمهورية، ويأتي المشروع انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، كنتاج للعمل الجماعي المشترك من كل وزارات وجهات الدولة وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص لإعداد برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المبادرات الرئاسية دائمًا تعد نقطة فارقة ومضيئة داخل المجتمع في ظل حرص القيادة السياسية على إحداث تغييرات نوعية وبناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا وتعليميًا، وتوطين مفهوم العدالة الاجتماعية من خلال تبني سياسات حماية متكاملة هادفة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم لجميع الفئات داخل المجتمع، وتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، إيمانًا بأن التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لا يمكن الوصول إليها دون إحداث تنمية بشرية حقيقة على مختلف المحاور والاتجاهات.

وأشار محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة تتضمن عدة محاور رئيسية، مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي، كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتأمين فرص العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تطوير المناهج التعليمية، وتوفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وتطبيق برامج التحول الرقمي، وإطلاق حملات توعوية وبرامج صحية وقوافل علاجية لتحسين الخدمات الصحية، فضلًا عن دعم النشاط الرياضي والثقافي وبرامج لتطوير المهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وكل ذلك في ظل آليات منسقة ومتكاملة ومتداخلة بين الوزارات والجهات الشريكة بالمبادرة مع وجود آلية لمتابعة مركزية من خلال تطبيق لا مركزي بكل محافظة، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتحقيق استفادة ورضا كافة المواطنين.

بالإضافة إلى توفير فرص العمل بشكل تكاملي بين جهات الدولة والمجتمع الأهلي، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتقديم خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئات العمرية، وتحقيق عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة، والاستفادة من الموارد المتاحة لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن ويشعر بها سريعًا، وتعزيز المهارات البشرية وتطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز دور القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في تقديم الخدمات، وخلق أجيال صحيحة رياضية تتمتع بالثقافة وتحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ بدعم الأزهر والكنيسة والأوقاف، وخلق أجيال قادرة على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وتطوير البنية التشريعية وتحديثها وضمان الحماية الاجتماعية وتطوير المجتمع المحلي.

فضلًا عن البرامج والفئات العمرية المستهدفة: منها برامج الأطفال (من سن يوم حتى 6 أعوام)، لتعزيز الصحة والحد من وفيات الأطفال وذلك من خلال برامج مخصصة لتحسين الرعاية الصحية المبكرة، وبرامج للفئة العمرية (من سن 6 إلى 18 عامًا)، يركز على تحسين المهارات وزيادة كفاءة سوق العمل ويشمل مبادرات تدريب الشباب وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وبرامج للكبار(من سن 18 لسن 65 عامًا)، يشمل تدريب وتأهيل لسوق العمل، وبرامج لدعم كبار السن، والمشاركة المجتمعية، في إطار الحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ التي تمثل الهوية المصرية الأصليّة.

كما أكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية تكاتف كافة الجهات المعنية والعمل بروح الفريق للوصول لأعلى مستويات التميز في جميع قطاعات المحافظة، وعلى كل مسئول في موقعه أن يعمل لأجل المواطن وإنجاز مصالحة الحكومية، والاستماع لمشاكله وحلها بكل فاعلية والتواصل والتفاعل المباشر مع طلبات المواطنين.

من جانبه قال نائب محافظ كفرا لشيخ، أن جميع القطاعات تشارك في كافة الخدمات وتجوب كل مدن وقري المحافظة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتم توجيه كافة الخدمات لتتمركز أسبوع في قرى كل مركز على حدّه والبالغ عددها 14 مركز ومدينة تشارك فيها سيارة وزارة العمل، وسيارة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وقوافل حياة كريمة، وقوافل جامعة كفر الشيخ، وتحيا مصر، وسيارة البريد للخدمات البريدية والتكنولوجية المتكاملة، وسيارة المركز التكنولوجي المتنقلة لتقديم الخدمات الحكومية المتكاملة والمتنوعة، وسيارة " خدمات مصر"، وخدمات التموين، والعيادات الطبية المتنقلة، وسيارة وزارة الصحة وتنظيم الأسرة، وسيارة خدمات الشهر العقاري، وسيارة الأحوال المدنية، وخدمات الكهرباء، ومياه الشرب، صندوق مكافحة الإدمان، وقوافل الأزهر الشريف التوعوية، وغيرها من القطاعات والأجهزة المشاركة لتقديم الخدمات النوعية المتميزة لأهالينا.



جانب من تدشين المباراة



محافظ كفر الشيخ خلال التفقد



محافظ كفر الشيخ خلال تفقده الاصطفاف