محافظ سوهاج يشهد حفل إطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية".. صور

سوهاج محمود مقبول

شهد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، حفل إطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " بمحافظة سوهاج، وذلك بالتزامن مع انطلاق المبادرة من العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وانطلاقها بجميع محافظات الجمهورية.



جاء ذلك خلال الاحتفال الذى أقيم أمام ديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عبد الهادى نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، و مديرى المديريات والهيئات، والمؤسسات المعنية بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ورجال الدين الإسلامى والمسيحى، والشباب، والمرأة، وممثلى مختلف فئات المجتمع السوهاجى.



وثمن محافظ سوهاج المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، مؤكدا تسخير كافة إمكانيات المحافظة من أجل تحقيق أهداف المبادرة، والتى تأتى انعكاسا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، وتحسين جودة حياة المواطنين بخدمات، وأنشطة، وبرامج متنوعة، تستهدف كافة الفئات العمرية منذ الولادة وحتى الكبر، بالتوازى مع أهداف التنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن وفقا لرؤية مصر 2030.



الجدير بالذكر أن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان " تأتى انعكاسًا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، كنتاج للعمل الجماعى المشترك من قبل كل وزارات وجهات الدولة وبمشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص لإعداد برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان المصرى والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابى خلال فترة وجيزة.



وتتمثل أهداف المبادرة الرئاسية "بداية" فى "تحسين جودة حياة المواطنين فى جميع المحافظات، وتحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج التنمية المستدامة فى الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، وتنفيذ خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة مستهدفة كل الفئات العمرية، وتنسيق العمل بين الوزارات والجهات الشريكة لتوحيد الجهود، وتوفير فرص العمل بشكل تكاملى بين جهات الدولة والمجتمع الأهلى، وتعزيز دور القطاعين العام والخاص والمجتمع المدنى فى تقديم الخدمات، وخلق أجيال صحيحة رياضية تتمتع بالثقافة وتحافظ على القيم والأخلاق والمبادئ بدعم الأزهر والكنيسة والأوقاف، فضلا عن تعزيز المهارات البشرية وتطوير الخدمات الحكومية ".



انطلاق مبادرة بداية جديدة



انطلاق مبادرة بداية جديدة



انطلاق مبادرة بداية جديدة



انطلاق مبادرة بداية جديدة