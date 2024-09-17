محافظ المنوفية يدشن فاعليات المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الانسان"

المنوفية - محمد فتحى

دشن مساء اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية انطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية وبدء فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري " أمام مقر ديوان عام المحافظة بمدينة شبين الكوم، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ، مديري المديريات الخدمية ، وعدد من القيادات التنفيذية.



حيث تفقد المحافظ اصطفاف المعدات والسيارات الخدمية لجميع الجهات المشاركة تنوعت بين ( الإسعاف ، الصحة ، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة ، الهلال الأحمر ، جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التموين، الشهر العقاري، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الأوقاف ، سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، صندوق مكافحة الإدمان)، مشيراً أن المبادرة سيستمر فعاليتها لمدة 100 يوم .



وتستهدف المبادرة خلق مجتمعاً أكثر وعياً وتقدماً لتحسين قدرة الأفراد وتطوير مهارتهم وزيادة فرص النجاح الشخصي والمهني وتعزيز روح فريق العمل لخلق جيل جديد يشارك بفعالية في الجمهورية الجديدة من خلال تنفيذ برامج التنمية المستدامة في الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وانشطة وبرامج متنوعة تستهدف كل الفئات العمرية وتوفير فرص العمل بشكل تكاملي بين جهات الدولة والمجتمع الأهلي وتحسين جودة حياة المواطنين في جميع المحافظات وضمان عدالة توزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة التي تستهدف المواطن مباشرة لخلق أجيال صحيحة رياضية تتمتع بالثقافة وتحافظ علي القيم والأخلاق والمبادئ .



ووجه محافظ المنوفية بضرورة تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة لتحقيق مستهدفات المبادرة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أهدافها المرجوة ، مؤكداً علي تقديم كافة التيسيرات والإمكانات والدعم اللازم لتحقيق أكبر استفادة من المبادرة وتوجيه الجهات المعنية والإدارات المحلية لتنفيذ البرامج المقترحة وتسهيل الإجراءات المطلوبة لتفعيل المبادرة وتعزيز التنمية المستدامة وبناء قدرات المواطن وفق رؤية مصر 2030 .



كما أكد محافظ المنوفية أن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تأتي انعكاسا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل كنتاج للعمل الجماعي المشترك من قبل كل وزارات وجهات الدولة وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص لإعداد برنامج لإعداد برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل علي ترسيخ الهوية المصرية بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة وجيزة .