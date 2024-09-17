محافظ الدقهلية: الالتزام بالمواعيد المقررة لتنفيذ وإنهاء مشروعات الخطة الاستثمارية

الدقهلية شريف الديب

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على ضرورة المتابعة الجادة وتسريع وتيرة العمل بملف التصالح تطبيقا للقانون، لتحقيق المستهدف بكل مركز من مراكز المحافظة.

جاء ذلك خلال جلسة الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة برئاسته، والذي نظمته الادارة العامه للمجالس بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، واللواء محمد صلاح ابو كريشه وكيل الوزارة السكرتير العام، والدكتور عماد عبد الله السكرتير المساعد، والدكتور ايهاب منصور معاون محافظ الدقهلية، واللواء اشرف جلال مدير الحماية المدنية، العميد علي ابو شعيشع مدير شرطة المرافق، والعقيد حاتم طه مدير الادارة العامه للمرور، و وكلاء الوزارة مديري مديريات الخدمات ورؤساء قطاعات المرافق ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، وكان مقرر الجلسة محسن طه مدير عام ادارة المجالس بالمحافظة.

كان اللواء "مرزوق" قد تابع خلال الاجتماع الجهود المبذولة من قبل اجهزة المحافظة في ملف التصالح وماتحقق من انجاز في هذا الملف من خلال استعراض الحالات التي تم الانتهاء منها بكل مركز ومدينة مؤكدا علي ضرورة تضافر كافة الجهود للحفاظ علي المستوي المتميز الذي حققته المحافظة خلال 3 اسابيع فقط باشراف ومتابعة السكرتير العام للمحافظة.

وفي ذات السياق، أكد اللواء "مرزوق"على سرعة الانتهاء من ملف التقنين لواضعي اليد علي أملاك الدولة وتحصيل مستحقات الدولة تحقيقا لصالح الجميع وكذا ضرورة المتابعة والإزالة الفورية لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.

كما وجه اللواء "مرزوق"لتكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين واستمرار اعمال الحملات المكبره وصيانة ونظافة الحدائق والمتنزهات العامة والتوعية باهمية الحفاظ علي النظافة العامة حرصا علي المظهر الحضاري لمدن محافظة الدقهلية وكلف اللواء "مرزوق" السكرتير العام المساعد بضرورة مراجعة الامكانات والقدرات الحالية لمنظومة النظافة بالوحدات المحلية وتحديد المطالب والاحتياجات اللازمة للارتقاء بمستوي النظافة بنطاق المحافظة.



كما وجه اللواء" مرزوق "لاهمية الاستعداد الجيد لبدء العام الدراسي الجديد، من خلال تجهيز وصيانة المدارس وسد العجز في المدرسين، لبدء عام دراسي ناجح مشيرا لضرورة التعامل الفوري مع ايه مشكلات طارئة فورا بالتنسيق الكامل للادارات التعليمة مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء.

وفي ذات السياق وجه اللواء"مرزوق"لتكثيف حملات ازالة الاشغالات وتحسين مستوي النظافة والتصدي للباعة الجائلين حول المدارس لتوفير بيئة صحية وآمنة لابنائنا الطلاب وتمكينهم من التحصيل الدراسي في الفصول المدرسية.



كما شدد اللواء مرزوق علي استمرار الحملات التموينية لمديرية التموين ومباحث التموين للمرور علي المخابز والمطاحن ومنافذ بيع السلع، والمراجعة الشاملة لجميع المنافذ والتيقن من الاسعار الاسترشادية للسلع علي ارض الواقع، ووضع هامش ربح بسيط حرصا علي توفير السلع للمواطنين باسعار مناسبة تخفيفا للعبئ عنهم واتخاذ الاجراءات الفورية حيال المخالفين.

كما وجه اللواء"مرزوق" لضرورة متابعة اجراءات الطرح والترسية للمشروعات التي يتم تنفيذها في اطار الخطة الاستثمارية والالتزام بالمواعيد المقررة لتنفيذ وانهاء المشروعات لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجه اللواء"مرزوق"لوضع لوحات ارشادية علي الطرق نطاق كل وحده محلية قروية تحدد بدايته ونهايته من خلال رئاسة الوحدات المحلية للمراكز علي مستوي المحافظة علي ان يتم الانتهاء من ذلك خلال اسبوع علي الاكثر.



وقد كلف اللواء" مرزوق" نائب المحافظ بالاشراف الكامل علي انطلاق وتنفيذ اعمال المبادرة الرئاسية "بداية" للتنمية البشرية بنطاق محافظة الدقهلية، مؤكدا علي اهمية ان تظهر الدقهلية بالمظهر المشرف في كافة الجوانب المتعلقة بالمبادرة . وأشار اللواء "مرزوق"الي ان سر النجاح هو التواجد الميداني بين المواطنين والاستماع اليهم وحل مشاكلهم وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم والعمل بالمحليات يعني التواجد بالشارع وسط المواطنين.



وأكد محافظ الدقهلية اننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي كل في موقعه من أجل خدمة المواطنين والعمل علي حل كافة المشاكل التي تواجههم.



