محافظ الدقهلية: أحرص على التقاء رجال الإعلام والصحافة لأنهم مرآة الحقيقة

الدقهلية - شريف الديب

التقى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الاثنين، عددا من الصحفيين والإعلاميين ممثلى المؤسسات والمواقع الصحفية بالدقهلية وقنوات تليفزيونية والإذاعة المصرية، فى الاجتماع الشهرى لهم، بحضور حازم نصر نائب رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم، رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية، ووكيل اللجنة النقابية للصحفيين بالدقهلية، وإيهاب نظيم نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، وحضر اللقاء أكثر من 45 صحفيا وإعلاميا من ممثلى المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع والقنوات التليفزيونية والإذاعة المصرية.

فى بداية اللقاء قال اللواء طارق مرزوق: أحرص دائما على الالتقاء برجال الإعلام والصحافة بالدقهلية باعتبارهم المرآة التى تنبض دوما بالحقيقة، دون تهويل، وتشارك بفاعلية مع أجهزة المحافظة فى توضيح الحقائق للرأى العام، ونقل نبض الشارع إلى المسئول لتحقيق آمال وطموحات المواطنين فى كافة المجالات، وأشار إلى أن هناك علاقات وطيدة تربطه بالعديد من الصحفيين والإعلاميين الوطنيين على مدار تاريخه الوظيفى. وأوضح أن ما يسيطر على فكره دائما هو منهج العمل الميدانى والتواجد وسط المواطنين للتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم، من خلال الجولات الميدانية بالمراكز والمدن والقرى للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

أضاف محافظ الدقهلية أن لديه آمالا وطموحات كبيرة للمحافظة، وأن شغله الشاغل هو ملف النظافة بالمحافظة، باعتبارها أحد أهم عناصر رقى المجتمع وتطوره، وقال أن نظافة الشارع أحد أهم المعايير الأساسية لتقييم أداء الجهاز التنفيذى بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن هناك تكثيفا للجهود فى هذا الملف وفقا للإمكانيات المتاحة. كما أوضح اللواء مرزوق أن مدينة جمصة على رأس الأولويات للنهوض بها وجعلها مدينة ذات طابع متميز سياحيا، مضيفا أن هناك متابعة يومية مستمرة لرفع كفاءة النظافة وتوفير الخدمات بها، فضلا عن تنفيذ مخطط لتطويرها وتوفير الراحة للمصطافين والرواد. كما أوضح اللواء مرزوق أن الدقهلية محافظة يستحق مواطنيها منا جميعا كل الجهود، لتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.

كان محافظ الدقهلية قد استعرض خلال اللقاء الجهود المبذولة من قبل المحافظة وأجهزتها فى كافة جوانب وملفات العمل خلال الفترة الماضية منذ توليه مسئولية المحافظة، والتى شملت ملفات النظافة والبيئة ومياه الشرب والصرف الصحى ومواقف السيارات والمرور ومنع التكدسات المرورية وملف التصالح والجولات الميدانية على المخابز والمستشفيات والمراكز التكنولوجية، ومتابعة العمل بالمناطق الصناعية، وأيضا ملف التصدى للتعديات والبناء المخالف، من خلال الاستفادة من مركز السيطرة والتحكم فى المتابعة الدقيقة واليومية لحظة بلحظة، واتخاذ الاجراءات اللازمة فورا فيما يتعلق بهذه الملفات، وفى نهاية اللقاء استمع اللواء مرزوق فى حوار مفتوح لمقترحات ومطالب الصحفيين والإعلاميين، ووعد بالعمل على تلبيتها وتحقيقها من خلال الأجهزة التنفيذية كل فى تخصصه.



جانب من لقاء محافظ الدقهلية وصحفيين وإعلاميين



جانب من لقاء محافظ الدقهلية وعدد من الصحفيين والاعلاميين



جانب من لقاء محافظ الدقهلية وعدد من الصحفيين والاعلاميين