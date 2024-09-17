محافظة سوهاج تعقد اجتماعًا عبر فيديو كونفرنس استعدادًا لانطلاق المبادرة الرئاسية "بداية"

سوهاج محمود مقبول

عقد الدكتور محمد عبد الهادى نائب محافظ سوهاج، اجتماعًا عبر فيديو كونفرنس مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، لمراجعة الاستعدادات النهائية لانطلاق المبادرة الرئاسية "بداية" لتنمية الإنسان المصري، وستنطلق في سوهاج اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر، بناءً على توجيهات اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج.

وأكد نائب المحافظ أهمية تقديم كافة سبل الدعم والتعاون مع الجهات الشريكة لتحقيق أهداف المبادرة، التي تنعكس على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء مجتمع متقدم ومتكامل، وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال خدمات وأنشطة وبرامج متنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية.

ووجه، رؤساء الوحدات المحلية بتنسيق العمل مع المديريات المختلفة والجهات الشريكة لتوحيد الجهود، وضمان عدالة التوزيع وكفاءة تقديم الخدمات والأنشطة، بما يعود بالنفع السريع على المواطنين.