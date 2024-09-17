ماليزيا تسجل أول إصابة بجدري القرود خلال عام 2024

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أعلنت وزارة الصحة الماليزية اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود في البلاد خلال عام 2024.

ونقلت شبكة (تشانيل نيوز آشيا)، في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، عن الوزارة قولها "إن حالة الإصابة لمواطن ماليزي لم يسافر خارج البلاد خلال الفترة الأخيرة حيث ظهرت عليه أعراض الإصابة بالحمى والتهاب الحلق والسعال، ثم ظهر طفح جلدي في اليوم التالي".

وأشارت الشبكة إلى أن ماليزيا سجلت 10 حالات إصابة بفيروس جدري القرود منذ شهر يوليو 2023، تم تسجيل 9 منها في عام 2023.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن فيروس جدري القرود بات طارئة صحية عالمية، وأن السلالة الجديدة تعد أكثر فتكا من تلك التي تفشت عام 2022 .. وخلافا للسلالات السابقة، فإن السلالة الحالية تنتشر بسهولة أكثر ويمكن أن تنتقل بين الأطفال في المدارس.

وكان قد تم اكتشاف فيروس جدري القرود لأول مرة عام 1958، وتم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بشرية به في إفريقيا عام 1970.

جدير بالذكر أن جدري القرود هو مرض فيروسي ينتشر بشكل أساسي في مناطق الغابات المطيرة الاستوائية في وسط وغرب إفريقيا، وينتقل عن طريق الاتصال بشكل وثيق مع شخص مصاب، أو عبر ملامسة حيوان مصاب أو مادة ملوثة بالفيروس، ويسبب الحمى والطفح الجلدي، وأعراضه تشبه أعراض الإنفلونزا.