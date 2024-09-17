مؤتمر للتوعية بالمشاركة فى المبادرات الرئاسية بالغرفة التجارية بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

نظم مركز إعلام المنصورة، التابع للهيئة العامة للإستعلامات، بالتعاون مع الغرفة التجارية بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا للتوعية بالمشاركة فى المبادرات الرئاسية تحت شعار " إيد فى إيد هننجح أكيد "، وذلك بقاعة المؤتمرات بالغرفة التجارية، فى إطار الحملة الإعلامية الواسعة التى اطلقتها الهيئة العامة للإستعلامات لتشجيع المواطنين على التجاوب مع المبادرات الرئاسية والمشاركة في أنشطتها والإستفادة منها.

أقيم المؤتمر بحضور المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، و الدكتور عصام عمارة مدير التعليم العام بمديرية تعليم الدقهلية، والدكتورة أميرة كمال أستاذ مساعد آدارة الأعمال بكلية التجارة، و المهندس احمد إبراهيم مدير خدمات الغير مالية بجهاز تنمية المشروعات التابع لرئاسة الوزراء، و مايسة المنشاوى مدير وحدة الإعلام التنموى بمركز إعلام المنصورة ومقرر المؤتمر، وعدد من ممثلى التربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف والأزهر الشريف وطلاب من أجل مصر بكلية الأداب والهلال الأحمر .

وألقت مدير وحدة الإعلام التنموى الكلمة الإفتتاحية للمؤتمر، وقالت إن المبادره تعكس حرص القياده السياسيه على الاستثمار في البشر والعمل على ترسيخ الهويه المصريه وتعزيز بناء الوعي من اجل مجتمع قوي ومتماسك حيث ترعى المبادرة كل الأعمار ليستفيد منها جميع المواطنين .

وأشاد المهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية، بالحملة الإعلامية التى أطلقتها الهيئة العامة للإستعلامات والتى تستهدف توعية كافة المواطنين بهذه المبادرات كبداية جديدة للتنمية البشري التى تأتى ضمن المشروع القومى لبناء الإنسان الثروة البشرية النفيسة التى يملكها الوطن .

وأشار رئيس الغرفة التجارية إلى ضرورة تعزيز روح الإنتماء لدى الشباب فهم مستقبل مصر الواعد ودعمهم وتنمية مهاراتهم وتشجيعهم على سوق العمل والإبتكار، و تعزيز الإستثمار في رأس المال البشري، من خلال تنمية الشباب والعمل على ترسيخ الهوية المصرية .



وقال الدكتور عصام عماره مدير عام التعليم، إن وزارة التربيه والتعليم تسعي من خلال تغيير المناهج خلق منظومة تعليم جديده تستهدف جميع المراحل التعليميه لتشجيع الإبتكار والتفكير خارج الصندوق والقضاء علي البطالة، مشيرا إلى تنظيم مبادرة للتربيه والتعليم مع كلية التجاره جامعة المنصورة لخلق رواد أعمال من الطلاب لتحفيز النمو الإقتصادي في المجتمع .

وتحدثت الدكتوره أميره كمال أستاذ مساعد بكلية التجاره جامعة المنصورة، عن أهم خصائص رائد الأعمال فلابد أن يتسم "بالثقه بالنفس، البحث عن الأفار الجديدة، الحماس، لا يخشى الفشل، المخاطرة المحسوبة، يتقبل النقد "

وأوضحت خطوات بداية مشروع خاص أولها دراسة المنافس وجمع أراء الفئه المستهدفه قبل النزول بالمنتج وأيضا عمل إختبار للمنتج في السوق، مؤكدة على أهمية اختيار اسم المنتج في نجاح المشروع وأخيرا عمل خطه للمكان لتسويق المشروع .



