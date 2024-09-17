فيينا: المفوضية الأوروبية تختار وزير المالية النمساوي مسئولا عن ملف الهجرة

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ذكرت المستشارية النمساوية، أن أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اختارت وزير المالية النمساوي ماجنوس برونر ليكون مسئولاً عن الهجرة والشؤون الداخلية في مفوضية الاتحاد الأوروبي الجديدة.

وكانت رئيسة المفوضية قد قدمت قائمتها بأسماء فريقها الجديد وتوزيع المناصب في ستراسبورغ اليوم الثلاثاء.

وأضافت المستشارية النمساوية أن المستشار الفيدرالي النمساوي كارل نيهامر كان قد قام بحملة من أجل دعم دور برونر الجديد.

من جانبها، قالت فون دير لاين إن 40% من فريقها الجديد من النساء حيث تم منح الإسبانية تيريزا ريبيرو ملف المنافسة والتغيير الأخضر والرقمي وستكون الفنلندية هينا فيركونن نائبة الرئيس لشؤون السيادة والأمن وسيُمنح وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه ملف الصناعة والسوق الداخلية والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وناقشت فون دير لاين قائمتها لأول مرة مع قادة مجموعة أحزاب البرلمان الأوروبي صباح الثلاثاء.