عشان صحتك وحمايتك من الأمراض.. اعرف ازاى تبقى هيلثى

كتبت فاطمة ياسر

تناول أطعمة صحية وممارسة الرياضة تعد من أهم الحيل التي يجب القيام بها للحماية من أمراض عديدة، وفقا لموقع thehealthsite الذي أكد أن الأنظمة الغذائية الغير صحية تساهم في 56.4% من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وارتفاع ضغط الدم وما يصل إلى 80% من مرض السكري من النوع الثاني ، ولذا يجب اتباع الأنظمة الصحية "الهيلثى" والتى تعد من الأمور الجيدة التي تقلل فرص الإصابة بالأمراض.

كيف يلعب النظام الغذائي والتغذية دورًا في الحماية من الأمراض؟

النظام الغذائي والتغذية الصحية، وممارسة الرياضة، من الأمور الهامة للصحة ، فالنظام الغذائي يعني إجمالي تناول الطعام، في حين أن التغذية هي كيفية استخدام الجسم لهذا الطعام للنمو والتمثيل الغذائي والإصلاح، على الرغم من ارتباطهما الوثيق، إلا أنهما غير قابلين للتبادل؛ يمكن أن يؤثر نقص العناصر الغذائية على الصحة، ويمكن أن تؤثر الصحة العامة على الاحتياجات الغذائية.

الاتجاهات الحالية في النظام الغذائي والتغذية

كما تساعد تطبيقات اللياقة البدنية وأجهزة التتبع في إدارة الصحة والنظام الغذائي، فتوفر الساعات الذكية وأجهزة تتبع اللياقة البدنية بيانات عن الوزن وحرق السعرات الحرارية، بينما توفر أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة مستويات الجلوكوز في الوقت الفعلي، مما يساعد في تتبع تناول الطعام والنشاط والأدوية.

الأكل الواعي

يتضمن تناول الطعام بوعي إلي الاستمتاع بكل قضمة والاستماع إلى إشارات الجوع، و تعمل ميزة التخصيص المفرط التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي على تحويل النظام الغذائي والتغذية من خلال تقديم خطط غذائية مخصصة مع تعديلات في الوقت الفعلي وتحليل تنبؤي للحصول على إرشادات أكثر عملية.

ويتعين على الناس استشارة الخبراء الذين يقدمون إرشادات متخصصة في الطب والنظام الغذائي والتغذية، ويعمل المعهد على تعزيز المشورة الغذائية الشخصية من خلال تدريب يتعين على الناس استشارة الخبراء الذين يقدمون إرشادات متخصصة في الطب النظام الغذائي والتغذية الصحية للحصول علي صحة جيدة.