اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 12:27 م
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ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 10:58 ص
ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه جريمة تجارة العملة- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (5 مليون جنيه) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 







عملة

دولار

السوق السوداء

حملات امنية




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