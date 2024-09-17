ضبط المتهم بقتل شخص وإصابة شقيقه فى الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن واقعة مقتل عامل وإصابة شقيقه بالإسكندرية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية من إحدى المستشفيات بوصول (عامل "متوفى إثر إصابته بجرح طعنى بالجسم" ، وشقيقه طالب "مصاب بجرح" - مقيمان بدائرة القسم) إثر "إدعاء مشاجرة".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشادة كلامية بين كلاً من طرف أول (المتوفى وشقيقه) وطرف ثان (مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) لوجود خلافات جيرة سابقة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بسلاح أبيض مما أدى إلى حدوث إصابتهما، والتى أودت بحياة أحدهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة والسلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



