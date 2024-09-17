ضبط المتهم بقتل شخص فى القليوبية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت الداخلية ملابسات ما تم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقتل أحد الأشخاص بالقليوبية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 الجارى تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من إحدى المستشفيات بوصول (عامل - مقيم بدائرة القسم) متوفى إثر إصابته بجرح طعنى نافذ بالجسم "إدعاء مشاجرة".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (عامل – مقيم بدائرة القسم) بالتعدى على المتوفى بسلاح أبيض مما أدى إلى حدوث إصابته التى أودت بحياته لإعتقاد المتهم بقيام المتوفى بالإساءة لسمعته وفر هارباً.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

