ضبط المتهمين بسرقة مبلغ مالى من تاجر في الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بسرقة مبلغ مالى من تاجر في الهرم، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من تاجر، أفاد فيه بتعرضه للسرقة والاستيلاء منه على مبلغ مالي خاص بتجارته بمنطقة الهرم.



بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وتبين أن 3 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنوا من القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بالسرقة، وأرشدوا عن المبلغ المالي، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

