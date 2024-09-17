اليوم السابع
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صلاة الجنازة على جثمان أحمد قاعود بمسقط رأسه فى قرية بنى سلامة.. صور

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 04:59 م
صلاة الجنازة على جثمان أحمد قاعود بمسقط رأسه فى قرية بنى سلامة.. صور صلاة الجنازة
المنوفية - محمد فتحى وماهر اسكندر

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أدى منذ قليل المئات من أهالى قرية بنى سلامة التابعة لمركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، صلاة الجنازة على جثمان فنان الكريكاتير الزميل أحمد قاعود، بالمسجد الكبير بقرية بنى سلامه التابعة لمركز منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، لدفنه بمقابر العائلة بالقرية.

واتسمت أعمال فنان الكاريكاتير الراحل بالمزج بين ما هو اجتماعى وسياسى، ومواكبة القضايا الجماهيرية، والموضوعات التى تشغل الرأى العام بشكل دورى، مستخدمًا فى ذلك خطوط وألوان تتسم بالرشاقة والجاذبية، وأفكارًا واضحة ومباشرة قادرة على الوصول إلى كل شرائح القراء على اختلاف اهتماماتهم ومستوياتهم الثقافية،

أحمد قاعود من مواليد 1986، وله العديد من البروتريهات المميزة فى اليوم السابع، كما سبق له العمل فى العديد من الصحف والمواقع الإخبارية، وشارك فى العديد من المعارض داخل وخارج مصر، ونال العديد من شهادات التقدير والجوائز التقديرية.

 

 

جانب من صلاة الجنازة
جانب من صلاة الجنازة

 

صلاة الجنازة على جثمان فنان الكريكاتير أحمد قاعود
صلاة الجنازة على جثمان فنان الكريكاتير أحمد قاعود

 

 

صلاة الجنازة
صلاة الجنازة






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أحمد قاعود




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