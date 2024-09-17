سلطان عمان ورئيس وزراء كندا يبحثان هاتفيا تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

بحث سلطان عمان هيثم بن طارق، الإثنين، في اتصالٌ هاتفيّ، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.
وناقش الجانبان - خلال الاتصال وفقا لوكالة الأنباء العمانية- وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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بحث سلطان عمان هيثم بن طارق، الإثنين، في اتصالٌ هاتفيّ، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.
وناقش الجانبان - خلال الاتصال وفقا لوكالة الأنباء العمانية- وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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