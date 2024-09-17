اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 09:00 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سلطان عمان ورئيس وزراء كندا يبحثان هاتفيا تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 07:00 ص
سلطان عمان ورئيس وزراء كندا يبحثان هاتفيا تعزيز علاقات التعاون بين البلدين كندا
أ ش أ

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بحث سلطان عمان هيثم بن طارق، الإثنين، في اتصالٌ هاتفيّ، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وناقش الجانبان - خلال الاتصال وفقا لوكالة الأنباء العمانية- وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.







سلطان عمان

كندا

رئيس وزراء كندا

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