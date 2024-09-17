زيلينسكى: أعددنا خطة النصر بنسبة تزيد عن 90%

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قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، إن "خطة النصر في أوكرانيا جاهزة بنسبة تزيد عن 90%"، مضيفاً أنه "سيقدمها إلى الحلفاء الأسبوع المقبل".



وأوضح الرئيس الأوكراني، في كلمة له عبر الفيديو أوردتها وكالة أنباء "يوكراين فورم"، أنه "على مدار اليوم، عُقدت اجتماعات بأشكال مختلفة لإعداد خطة النصر الأوكرانية. إن المضمون الحقيقي لجميع النقاط العسكرية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية قد تم".



ووفقاً له، يشارك أشخاص رئيسيون من كل قطاع في إعداد هذه الخطة، حسب "يوكراين فورم". وشدد زيلينسكي على أن "الخطوات الضرورية لأوكرانيا تم تحديدها بوضوح بالفعل. الخطوات مصممة لمنحنا أقوى موقف ممكن لتحقيق السلام، سلام حقيقي وعادل". وأكد زيلينسكي أنه "في كل خطوة هناك قائمة واضحة بما هو مطلوب وما سيقوينا، ولا يوجد شيء مستحيل في هذه الخطة".



ولفت الرئيس الأوكراني إلى أنه "تمت كتابة أكثر من 90% من الخطة بالفعل. ويمكن لهذه الحزمة معاً أن تضمن التطور الصحيح للوضع في أوكرانيا. وخلال الأسبوع المقبل، نستعد لتقديم خطة النصر إلى حلفائنا".