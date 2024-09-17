اليوم السابع
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زملاء عامل يكشفون ملابسات مصرعه داخل محل فى بولاق الدكرور

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 12:51 م
زملاء عامل يكشفون ملابسات مصرعه داخل محل فى بولاق الدكرور السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال زملاء عامل بمحل لقى مصرعه في بولاق الدكرور لكشف ملابسات الحادث، وذكروا أن ماس كهربائي تسبب فى اشتعال حريق بلوحة الكهرباء الخاصة بالمحل، وأثناء محاولة الضحية السيطرة على النيران تعرض للإصابة وفارق الحياة.

وأجرى رجال المباحث معاينة للمحل وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل محل في بولاق الدكرور، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عامل بمحل لقى مصرعه خلال محاولته السيطرة على حريق اندلع بلوحة كهرباء، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.







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