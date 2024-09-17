رئيس جامعة كفر الشيخ: "بداية" انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، تأتي ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية، وانعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، من خلال تكاتف جهود جميع جهات الدولة وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص، لإعداد خطة عمل شاملة تستهدف تنمية الإنسان المصري وتطوير مهاراته الفردية والجماعية، مما يسهم في بناء مجتمع جديد واعي بأهمية القيم المجتمعية.

جاء ذلك مشاركته في تدشين فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان" بميدان المحافظة، رفقة اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، بدء، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف تنمية رأس المال البشري وترسيخ الهوية المصرية، وتنفيذ برامج وتقديم خدمات تصل للمواطن المصري بمختلف فئاته العمرية بشكل سريع ومؤثر.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المبادرة تنطلق من مركزها الرئيسي بمنطقة المنصة بالعاصمة الإدارية، ومن كل المحافظات المصرية بنفس التوقيت، وتستمر فعالياتها لمدة 100 يوم من بدء التدشين، مشيراً إلى أن المبادرة تعد من أهم المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتجسد استراتيجية متكاملة هدفها الأول هو تنمية الإنسان، وتتضمن عدة محاور رئيسية مثل: تعزيز الأمن القومي، بناء الإنسان المصري، تطوير اقتصاد تنافسي، كما تشمل عدداَ كبيراَ من المبادرات فى مجالات الصحة، التعليم، الثقافة، الرياضة، وتوفير فرص عمل، إلى جانب الاستفادة من موارد الدولة بعدالة وفعالية، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

وأضاف الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن إدارة الجامعة تبذل جهودا كبيرة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتفعيل المبادرة على أكمل وجه، حيث تم الانتهاء من إعداد خطة تنفيذية للبرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة التي ستقدم لكل الفئات العمرية، وتغطي كل المناطق بالمحافظة، بمشاركة مختلف الأجهزة المعنية والجهات الحكومية والخاصة، لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وعلى رأسها تنمية رأس المال البشري الذي يعد الثروة الحقيقية لمصر.