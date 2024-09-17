رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع لجنة المنشآت بالجامعة لمتابعة أعمال الصيانة

القليوبية إبراهيم سالم

ترأس الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، اجتماع لجنة المنشآت الجامعية لمتابعة أعمال الصيانة بها قبل بداية العام الدراسى الجديد، جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، والدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، ومديرى عموم الإدارة الهندسية، والتخطيط، والأمن الإداري بالجامعة.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الجامعة على أهمية تحسين مستوى خدمات الصيانة فى كافة المرافق ورفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية والمدن الجامعية، فى إطار خطة الجامعة لتطوير منشآتها وتحديثها بصورة مستمرة، ومن أجل الحفاظ على استمرار وجاهزية جميع مرافق الجامعة لتسهيل عملها الأكاديمى والإدارى.

واستعرض الجيزاوى، خلال الاجتماع نسب الإنجاز فى المشاريع القائمة مع ضرورة الالتزام بالشروط والمواصفات والضوابط المحددة في الاتفاقيات المبرمة بين الجامعة والشركات عند تنفيذ أعمال الصيانة.